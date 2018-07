Facebook planeja reality show com Cristiano Ronaldo

Produção se inspiraria em 'Tom vs.Time' estrelada por Tom Brady

Segundo a Variety, o Facebook está em negociações para produzir um reality show com Cristiano Ronaldo, atual atacante do Real Madrid.



O programa seria exibido na plataforma de vídeo da rede social, o Facebook Watch, e o jogador português receberia US$ 10 milhões por 13 episódios, que está sendo produzido pelas companhias Matador Content e Religion of Sports, que tem como sócio a estrela do futebol americano Tom Brady.



A produção seguiria o mesmo modelo de "Tom vs. Time", que estreou na plataforma em janeiro deste ano. A série mostra o dia a dia de Brady, marido de Gisele Büdchen, com o New England Patriots e com a família.