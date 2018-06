Fábio Tomasini morre aos 68 anos

Morreu, nesta sexta-feira (15), o ator Fábio Tomasini. Ator ficou conhecido por sua atuação na novela "Belíssima", exibida pela Globo em 2005. Além disso, Tomasini foi dublador do Mestre Cistal, em "Cavaleiros do Zodíaco". A morte do artista foi confirmada pela neta, Kate Kelly Ricci no Facebook. A causa da morte não foi divulgada.

"Com muita tristeza, comunico o falecimento do meu avô Fábio Tomasini. O corpo será velado e sepultado no cemitério do Araçá a partir das 14h. Será um velório curto, ou seja, das 14 às 17h. Adeus e obrigada, vô", escreveu ela, também dubladora.