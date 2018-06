Fabiana Cozza renuncia o papel de Dona Ivone Lara

No dia 30 de maio, o elenco do musical "Dona Ivone Lara - O Sorriso Negro" foi anunciado e a nomeação de Fabiana Cozza no papel principal causou polêmica nas redes sociais. O motivo do boicote se deu porque a atriz seria "muito branca" para o papel. Depois de alguns dias, Fabiana decidiu renunciar ao papel.Atriz e cantora, Fabiana, filha de pai negro e mãe branca é grande conhecedora do repertório e da vida de Dona Ivone Lara (1921-2018). Com a morte da sambista em abril deste ano, a atriz a homenageou em uma série de shows.Em suas redes sociais, Fabiana divulgou no último domingo (3), uma carta sobre o assunto.