'Extraordinário' chega às lojas

Longa lançado em 2017 é baseado em livro homônimo

Com história que levou boa parte do público às lágrimas, nos cinemas, "Extraordinário" (2017), de Stephen Chbosky ("As Vantagens de Ser Invisível"), chega às lojas em DVD e Blu-ray. O longa é inspirado no livro de mesmo nome, escrito por R. J. Palacio.



Auggie Pullman (Jacob Tremblay) é um garoto que nasceu com uma deformação facial, o que fez com que passasse por 27 cirurgias plásticas. Depois de ficar grande parte da vida estudando em casa, com a mãe, aos 10 anos, ele pela primeira vez começa a frequentar uma escola regular, como qualquer outra criança. Lá, precisa lidar com a sensação constante de ser sempre observado e avaliado por todos à sua volta.



O pai, Nate (Owen Wilson), acha que não é uma boa ideia, mas Isabel (Julia Roberts) pensa que é o melhor para o filho. Mesmo lidando com algumas dificuldades na escola, Auggie faz alguns amigos que o ajudam a se sentir confortável.







