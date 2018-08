'Exterminador do Futuro 6': Sarah Connor está de volta em nova foto

A Paramount liberou uma nova foto com Natalia Reyes, Mackenzie Davis e Linda Hamilton nesta terça (1)

A Paramount divulgou nesta quarta-feira (1) a primeira foto de "Exterminador do Futuro 6". Nela, podemos ver Linda Hamilton de volta como Sarah Connor. Natalia Reyes e Mackenzie Davis também podem ser vistas na imagem.



A estreia do filme está marcada para 22 de novembro de 2019.



O longa, dirigido por Tim Miller (Deadpool), vai ignorar todos os acontecimentos que sucederam "O Exterminador do Futuro 2: O Julgamento Final". Arnold Schwarzenegger (T-800) também participa do projeto e James Cameron entra apenas como produtor.