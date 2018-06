Ex-fãs de Morrissey fazem festa anti-racismo em Manchester

Evento acontece no mesmo fim de semana em que o ex-Smiths, considerado racista pelo grupo, se apresenta na cidade

Ex-admiradores de Morrissey farão uma festa anti-racismo em Manchester no dia 8 de julho. No mesmo fim de semana, o ex-Smiths canta na cidade. O protesto acontecerá perto do local do show.



No mural do evento no facebook, foi publicada uma nota sobre a festa, chamada One Nation Under Groove, que segue abaixo:



"Nos últimos anos, o ponto de vista sobre raças do ex-vocalista do Smiths tem se tornado cada vez mais estridente. Morrissey descreveu os chineses como uma 'sub-espécie', criticou Angela Merkel por ter abrigado os refugiados na Alemanha e declarou apoio a algumas figuras da extrema direita, como Anne Marie Waters e o fundador da EDL, Tommy Robinson. Para tentar abafar os casos de racismo, Morrissey alegou ter amigos muçulmanos.



Morrissey não mora na cidade há 30 anos – ele vive fora em exílio fiscal – e agora se juntou a vários políticos de direita, exilados fiscais e tabloides que espalham o ódio.



Manchester é a nossa casa, é uma cidade formada por imigrantes, com um lindo legado de boas bandas e clubes.



Como contornamos o ódio? Deixando que a música fale por meio de uma festa gratuita, uma celebração da diversidade.



Prepare-se para solidariedade, união, positividade, reggae, funk, soul e disco".