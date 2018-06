Ewan McGregor vai estrelar sequência de 'O Iluminado'

O ator escocês será a versão adulta de Danny, filho de Jack Nicholson no original

A sequência do filme "O Iluminado" (1977) irá adaptar o livro "Doutor Sono", que continua a história original de Stephen King. Quem irá viver a versão adulta de Danny, filho de Jack Nicholson no original, é o ator escocês Ewan McGregor.



Na história, Danny (agora chamado de Dan) é um homem que desconta na bebida a pressão de ter que trabalhar em um hospital psiquiátrico. Lá ele conhece Abra Stone, uma menina com habilidade psíquicas e que luta contra um grupo de pessoas que querem sequestrá-la.



"Doutor Sono" também é um livro de King, publicado pela primeira vez em 2013.



Quem vai dirigir a produção é Mike Flanagan, que recentemente trabalhou em "Gerald's Game", filme original da Netflix que também é baseada em uma história do mestre do terror Stephen King.