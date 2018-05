Evento: Greenk Tech Festival

Greenk Tech Festival está apenas em sua segunda edição, mas já conquistou diversos fãs e apreciadores de tecnologia, games e nerds em geral, com assuntos que visam somar tecnologia e sustentabilidade.

O evento agora mudou de casa e acontecerá nos dias 25, 26, e 27 de Maio, no Pavilhão de Exposição do Anhembi, reunindo grandes nomes do Youtube, palestras com representantes de startups, showsmates, drone zone, campeonato de games, concurso de cosplay, entre outras atividades.

Os ingressos já estão disponíveis no site oficial do evento, e custam a partir de R$ 15,00, e para àqueles que levarem um E-lixo (lixo eletrônico ou resíduo produzido pelo descarte de equipamentos eletrônicos, como mouse velho, celulares, monitores, carregadores, etc) garantem meia-entrada nos combos e passaportes.