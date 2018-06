Estrelas da Broadway fazem show em prol de famílias imigrantes separadas

Grandes estrelas da Broadway anunciaram na última segunda-feira (25) um show em prol dos esforços para reunir famílias imigrantes separadas pela política de tolerância zero do presidente Donald Trump. Cantores e atores se apresentarão no sábado no Cooper Union, no bairro East Village de Nova York, como parte dos protestos organizados a nível nacional sob o lema "Families Belong Together".

Os participantes incluem Audra McDonald, seis vezes vencedora do prêmio Tony, a estrela de "Wicked" e "Glee" Idina Menzel, e Andrew Rannells, que venceu um Tony por "The Book of Mormon" e ganhou um papel na série de televisão da HBO "Girls".