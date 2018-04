'Estrelas Além do Tempo' vai virar série

O canal National Geographic é o responsável por adaptar a obra

"Estrelas Além do Tempo", filme que concorreu ao Oscar 2017 de melhor filme, irá ganhar uma versão para a TV. O canal responsável pelo projeto é o National Geographic, que após o sucesso de "Genius" - que contou a história de Albert Einstein na primeira temporada e de Pablo Picasso na segunda - investe cada vez mais em séries roteirizadas.



O filme foi estrelado por Taraji P. Henson ("Person of Interest"), Octavia Spencer ("A Forma da Água") e Janelle Monáe ("Moonlight"), e dirigido por Theodore Melfi de "Despendida em Grande Estilo". Ainda não existem muitos detalhes sobre a versão para a TV, mas os produtores executivos do longa original, Peter Chernin e Jenno Toppin, estão envolvidos no projeto.



A obra acontece no auge da corrida especial entre os Estados Unidos e Rússia na Guerra Fria, onde acompanhamos uma equipe de cientistas da NASA, formada apenas mulheres afro-americanas. As três (vividas por Henson, Spencer e Monáe) foram elementos cruciais na vitória dos EUA e se tornaram heroínas da nação, mas acabaram sendo excluídas dos livros de história.



As informações são da Variety.