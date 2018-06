‘Essa é 100% uma nova era para o 5 Seconds of Summer’

A banda "radio-friendly" e pop adolescente 5 Seconds of Summer tocou em 2017 no Rock in Rio, que é um dos maiores festivais do mundo, mas também já abriu shows de grupos como o One Direction, durante a turnê de "Take Me Home", que começou pela Irlanda e Reino Unido. Esses dois fatores combinados são mais do que o suficiente para os australianos Luke Hemmings, Calum Hood, Ashton Irwin e Michael Clifford terem uma boa e leal base de fãs, que compram seu produto e lotam todas as casas de shows, inclusive o Cine Joia, em São Paulo, onde os garotos tocam nesta quarta (6), em única apresentação na volta ao país.



Diferente do show no Rock in Rio, e muito mais intimista, a apresentação funciona como uma espécie de "esquenta" para o álbum "Youngblood", que será lançado no dia 22 de junho. De seu primeiro single, "She’s Kinda Hot", até os mais recentes "I Want you Back" e "Youngblood", podemos perceber um amadurecimento pequeno e gradual dos integrantes; e uma produção completamente diferente, tudo isso sem perder as características que fizeram da banda um sucesso com o público jovem.



Continuar a ler



"Queríamos criar canções que fazem sentido, e estamos satisfeitos com todas as influências que canalizamos para por no disco. Então podemos dizer que elas são uma evolução de nosso estilo."

Apesar de estarem bastante focados na evolução, Calum diz que a opinião dos fãs ainda é o fator que move as ações da banda.



"Ainda estamos muito atentos ao que nossos fãs querem e o que nós vamos entregar para eles, em vez de por foco na audiência geral. Lógico que agora fazemos parte de um grupo que alcançou o mundo, mas mesmo assim tentamos nos manter fiel a isso", diz.



"A forma como nossas canções atingem as pessoas ao redor do mundo, no entanto, vai ser diferente, dependendo da região em que elas estão inseridas", pontua.

O que também mantém Hood ligado no que o público espera da banda são as redes sociais.

"Usamos bastante esse recurso, claro. Fomos uma das primeiras bandas a criar essa relação pela internet, e sempre prestamos bastante atenção nisso."



Por causa da turnê do álbum "Sounds Good Feels Good" e a necessidade de achar um novo viés para a banda, o 5 Seconds of Summer ficou um bom tempo sem liberar uma nova música. Isso só foi mudar com o lançamento de "I Want You Back", no começo desse ano.

"Quando lançamos a música, ela funcionou como uma ponte do estilo antigo da banda para o novo, mas a pausa foi necessária para criarmos essa visão nova para a banda, e para podermos tocar algo que nos deixasse confortáveis pelos próximos anos", explica.



O show único de São Paulo, da turnê que também passa por cidades como Nova York, Los Angeles, Londres e Estocolmo, é uma forma de aquecer o público para as músicas e essa nova fase da banda.

"Dessa vez a apresentação será para mostrar esse novo estilo do 5SOS e tocar em um lugar menor, fazer um show mais orgânico, para que o público sinta como nossas músicas merecem ser nutridas", finaliza o baixista.





Cine Joia

Tel. (11) 3101-1305.

Quarta (6), 21h.

R$ 190 a R$ 380 (esgotado)

cinejoia.tv









"Essa é 100% uma nova era para o 5 Seconds of Summer", começa o baixista Calum Hood, 22, em entrevista ao Destak, por telefone. "O processo de achar um novo som para a banda foi realmente muito fácil, principalmente porque nós fizemos tudo sem pressa e esperamos ficar confortável com as mudanças primeiro", complementa o músico."Queríamos criar canções que fazem sentido, e estamos satisfeitos com todas as influências que canalizamos para por no disco. Então podemos dizer que elas são uma evolução de nosso estilo."Apesar de estarem bastante focados na evolução, Calum diz que a opinião dos fãs ainda é o fator que move as ações da banda."Ainda estamos muito atentos ao que nossos fãs querem e o que nós vamos entregar para eles, em vez de por foco na audiência geral. Lógico que agora fazemos parte de um grupo que alcançou o mundo, mas mesmo assim tentamos nos manter fiel a isso", diz."A forma como nossas canções atingem as pessoas ao redor do mundo, no entanto, vai ser diferente, dependendo da região em que elas estão inseridas", pontua.O que também mantém Hood ligado no que o público espera da banda são as redes sociais."Usamos bastante esse recurso, claro. Fomos uma das primeiras bandas a criar essa relação pela internet, e sempre prestamos bastante atenção nisso."Por causa da turnê do álbum "Sounds Good Feels Good" e a necessidade de achar um novo viés para a banda, o 5 Seconds of Summer ficou um bom tempo sem liberar uma nova música. Isso só foi mudar com o lançamento de "I Want You Back", no começo desse ano."Quando lançamos a música, ela funcionou como uma ponte do estilo antigo da banda para o novo, mas a pausa foi necessária para criarmos essa visão nova para a banda, e para podermos tocar algo que nos deixasse confortáveis pelos próximos anos", explica.O show único de São Paulo, da turnê que também passa por cidades como Nova York, Los Angeles, Londres e Estocolmo, é uma forma de aquecer o público para as músicas e essa nova fase da banda."Dessa vez a apresentação será para mostrar esse novo estilo do 5SOS e tocar em um lugar menor, fazer um show mais orgânico, para que o público sinta como nossas músicas merecem ser nutridas", finaliza o baixista.Tel. (11) 3101-1305.Quarta (6), 21h.R$ 190 a R$ 380 (esgotado)cinejoia.tv