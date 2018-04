Escritor mexicano Sergio Pitol morre aos 85 anos

Pitol publicou livros como 'El Tañido de Una Flauta' e ganhou o Prêmio Cervantes de Literatura em 2005

O autor mexicano Sergio Pitol morreu aos 85 anos nesta quinta-feira (12). O comunicado oficial foi realizado pelo twitter oficial da ministra Maria Cristina Garcia: "Lamentamos a partida de Sergio Pitol. Celebramos sua vida e seu legado literário, contribuindo para as letras universais com narrativas originais, traduções e ensaios que vão perdurar através dos anos", disse.



Durante sua carreira, escreveu muitos ensaios, contos e memórias e publicou um total de 5 romances, sendo que o primeiro foi "El Tañido de Una Flauta" (1972). Além de vencer Prêmios como o Herralde de Novela por sua obra "El Desfile del Amor" e como o Prêmio Nacional de Literatura do México em 1993, também levou o Prêmio Cervantes de Literatura em 2005.



"A doença levou-me a ler", apontou Pitol em seu discurso de aceitação do Cervantes, quando contou que suas inspirações eram William Faulkner, Franz Kafka e Jorge Luis Borges, assim como seus professores universitários.