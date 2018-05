Episódio final de 'Sense8' ganha trailer

A série, que foi cancelada pela Netflix, volta em último especial para fechar a história dia 8 de junho

O episódio final de "Sense8", que chega dia 8 de junho no streaming, ganhou trailer na manhã desta quinta-feira (17). A série foi cancelada pela Netflix e após pressão dos fãs, a plataforma decidiu produzir um especial com objetivo fechar a história, que ficou com pontas abertas após a segunda temporada.



Os protagonistas Nomi (Jamie Clayton), Lito (Miguel Ángel Silvestre), Wolfgang (Max Riemelt), Will (Brian J. Smith), Kala (Tina Desai), Riley (Tuppence Middleton), Sun (Bae Doona) e Chapeus (Toby Onwumere) fazem parte de um cluster, ou seja, eles são um grupo de pessoas que compartilham todos os sentimentos entre si.



A série foi criada por Lilly e Lana Wachowski, também responsáveis pela franquia "Matrix", e ficou conhecida por ter um elenco diverso e tratar de LGBTfobia.