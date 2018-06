Episódio final de ‘Sense8’ é confuso e longo demais, mas mensagem de amor permanece

As cineastas Lilly e Lana Wachowski sempre tiveram uma visão grandiosa, e a prova disso é que juntas criaram uma das maiores franquias de todos os tempos: "Matrix". É por causa disso também que todos os seus trabalhos chegam acompanhados por grande expectativa de superar os filmes de 1999. A série "Sense8", da plataforma de streaming Netflix, era o maior candidato a finalmente conseguir esse feito, mas por motivos externos acabou não atingindo todo seu potencial. A produção multimilionária chegou ao seu final em episódio já disponível na plataforma, e que foi confuso, longo, mas que não perde sua essência e mostra que a mensagem inicial não se perdeu.



Com um dos elencos mais diversos da TV, "Sense8" mostra a vida de um grupo de oito pessoas que compartilham seus pensamentos, sensações físicas e até mesmo habilidades. Juntos, eles são chamados de sensates e vivem em um grupo chamado cluster, com espécies de seres humanos diferentes e evoluídas, o futuro da nossa sociedade.



O único problema é que, assim como na vida real, a sua raça sofre um grande preconceito, e a sobrevivência dessas pessoas é praticamente impossível, já que são um número consideravelmente menor. A série usa do fantástico para fazer um paralelo com os preconceitos da vida real (homofobia, transfobia, racismo).



Continuar a ler No episódio, existem cenas completamente desnecessárias que não acrescentam em nada para a trama, e isso deixa uma sensação de que o capítulo se arrasta. Com duas horas e meia de duração, as situações poderiam ter facilmente sido resolvidas em meia hora, já que mesmo com um episódio mais longo a mitologia que fazia da série algo tão interessante acabou rasa e sem desenvolvimento. O grande vilão Sussurros, inclusive, acabou com uma motivação fútil e sem graça.



Na série, que foi cancelada pela plataforma de streaming e resgatada para um último episódio para não deixar pontas soltas, fica claro a pressa e a pressão envolvidas para fazer o capítulo final funcionar. Talvez fosse necessário um pouco mais de tempo para desenvolver o próximo e último passo.



O nome do capítulo final, no entanto, ainda diz ao que a série veio. "O Amor Conquista Tudo" se torna grande e essencial ao ter foco nas cenas de conexão entre os protagonistas. As relações entre eles são retratadas de forma tão natural quanto amor homossexual e transexualidade, e reforçam a mensagem de que ninguém está sozinho no mundo.



É exatamente essa característica que também faz com que a série tenha uma legião enorme e fiel de fãs, que se dedicaram para conseguir que essa história tivesse um fim. A liberdade sexual e a forma com que minorias são bem tratadas, e colocadas à frente, por si só são fatos que merecem ser mencionados e aplaudidos.



No final, é uma pena "Sense8" ter sido cancelada tão cedo. A série chegou com uma ótima primeira temporada, mas uma plataforma como a Netflix não comporta o estilo exuberante e incrível das Wachowski, que ainda pertencem às grandes telas.

Agora o jeito é esperar pelo novo trabalho das irmãs, e que elas finalmente consigam se aprofundar em uma mitologia do jeito que merecem.