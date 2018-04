'Poderia ter sido um desastre', diz engenheiro de som dos Beatles

– um sonho presente no imaginário de pessoas no mundo inteiro. Com apenas 19 anos, Geoffrey Emerick conseguiu o que muitos sempre desejaram. O inglês se tornou engenheiro de som do "Fab Four" nas gravações do disco "Revolver", em 1966. Ao lado da banda, Emerick gravou mais dois álbuns: a obra-prima "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" e "Abbey Road" – premiado em ambos com o Grammy de Melhor Engenharia de Gravação –, marcando seu nome no trabalho que revolucionou a música mundial.

"Aquilo simplesmente aconteceu. Poderia ser um desastre. Como todos aqueles loops, que nunca foram feitos, aqueles sons estranhos no meio da música. Não sei exatamente se eles me queriam para o cargo, mas algumas reuniões nos bastidores com George Martin e outros produtores da EMI definiram que queriam alguém mais jovem, porque os engenheiros deles tinham mais de 40 ou 50. Quando Martin perguntou se eu queria trabalhar com eles, fiquei em um dilema: 'sim' ou 'não'? Eles eram os Beatles, eu não podia fazer aquilo. Mas eu acabei dizendo 'sim', porque não tinha nada a perder", lembrou.