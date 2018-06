'Hacia El Amor' foi gravado na França

Com rimas em espanhol, o rapper Emicida lança com o duo franco-cubano Ibeyi, formado por Lisa-Kaindé e Naomi Díaz, a música "Hacia El Amor".



Os três gravaram a música em janeiro, quando o Ibeyi esteve no Brasil para divulgar "Ash". Emicida e as gêmeas se reuniram no estúdio da Lab Fantasma. Já o clipe foi gravado em Paris, na França, na casa das irmãs Lisa e Naomi. O vídeo tem direção de Christian Beuchet e produção de Zineb.