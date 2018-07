Emanuelle Araújo: ‘Samantha é uma mulher com uma lógica muito particular’

A nova sitcom da Netflix, "Samantha!", que também é a terceira série nacional da plataforma de streaming, nasceu com inspiração em uma época mais simples, onde famílias se reuniam na frente da TV para ver um programa, também acompanhado simultaneamente pelo resto do Brasil. Na década de 1980, a protagonista – que leva o título da obra e é interpretada por Emanuelle Araújo – era uma cantora mirim idolatrada, também apresentadora, que, como muitas outras, cresceu e foi esquecida pelo público.



Durante a primeira temporada da série, que fica disponível no serviço de streaming a partir de sexta (6), ela tenta desesperadamente resgatar um pouco da sua fama ou, como disse Araújo em entrevista coletiva para divulgar o seriado, "amar e ser amada".



Para retomar seus "dias de glória", Samantha conta com a ajuda de Dodói (Douglas Silva, 29), seu marido, ex-jogador de futebol, que acaba de sair da prisão. Para acertar no tom, a série sentiu a necessidade de criar uma narrativa mais inclusiva, ou seja, o humor se beneficia em não ser ofensivo, e a produção ainda apresenta um elenco bem diverso, medidas que outras séries da Netflix já adotaram, como "Atypical", "On My Block" e "One Day At a Time".



"‘Samantha!’" tem o humor necessário para o mundo de hoje. Não existe julgamentos na série e há um respeito presente com as escolhas que aqueles personagens tomam", pontua Emanuelle, em entrevista ao Destak.



O sucesso e a definição do que é ter êxito na carreira é efêmero e o seriado sabe bem disso. É por isso que o roteiro explora a passagem do tempo para o casal protagonista, e como isso afeta ambos.

"Dodói não quer fama, apenas de recuperar o tempo perdido com a mulher e os filhos. Ele não tem as referências de um atleta dos dias atuais, mas daquele jogador dos anos 1980 que farreou e acabou preso", diz Silva.



"Eu penso bastante sobre o tempo e, pessoalmente, tenho uma relação muito natural com ele. Já a Samantha tem zero disso. Ela não pensa no tempo como algo que a desvaloriza, porque ela se acha muito incrível, mas tem uma concepção diferente sobre isso. Para ela, as pessoas têm que alcançar seus passos. Sua mente é muito ágil, e essa é uma característica muito presente na sociedade atual", fala a atriz de 41 anos.



"Ela cresceu na fama, e depois dos nove anos, deixou de ser famosa. Não vemos essa transição na série, mas sim acompanhamos uma mulher tentando recuperar aquele sentimento. Mesmo assim, não é frustrada. Na cabeça dela, o sucesso continua e as pessoas é que não estão entendendo. Samantha é uma mulher com uma lógica muito particular."



A série subverte os estereótipos e, para isso, dosa uma boa quantidade de piadas com o drama, criando o que hoje é conhecido como dramédia. A estrutura de uma sitcom na década de 1990 (época de "Friends" ou até "Seinfeld") não funciona mais hoje, e a produção entendeu isso.



"O drama e a comédia andam juntos e eventualmente se potencializam. A primeira cena da série é engraçada, mas ao mesmo tempo triste. Você vê aquela menina linda e cheia de fama, e logo depois um corte para uma mulher crescida, naquele maiô em uma boate trash. Ela tem um sonho e nunca consegue alcançá-lo", diz Araújo.

"Não importa se o sonho é ser famosa e pode ser considerado fútil, porque é uma situação triste", conclui a atriz.