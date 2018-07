Em ‘Westworld’, a reviravolta não é a parte mais importante

"Game of Thrones" nos ensinou que não importa o quanto um personagem é importante na trama, ele pode morrer e se tornar descartável em questões de segundos. Isso não era algo muito comum na TV até então e no começo, o elemento da imprevisibilidade era algo interessante na série da HBO, fazendo com que as pessoas não quisessem mais algo muito previsível. Anos mais tarde, a obra está chegando ao fim e seu maior legado é exatamente esse: uma geração de pessoas que procura choque e morte, antes do que ver a jornada dos personagens em si. Esse fato, claro, afetou outras séries da emissora, como é o caso de "Westworld", que teve recentemente o fim da sua segunda temporada.

No primeiro e satisfatório ano da série, o que vimos foi um exercício reflexivo sobre os robôs chamados de anfitriões e o seu papel na sociedade ao lado dos humanos. Tudo isso ao lado de uma reviravolta ou duas que garantiu uma grande audiência para a série de Jonathan Nolan e Lisa Joy (casal que já tinham trabalhado juntos antes em "Person of Interest"). Os fãs e a internet passaram um tempo considerável especulando sobre o MIB (Man in Black, ou em português, Homem de Preto) e o "labirinto" tão comentado no roteiro. Na segunda temporada, com esses mistérios resolvidos, a revolução dos androides já começou e com isso, o roteiro ganhou espaço para focar mais na jornada individuais dos personagens.

Um dos arcos mais odiados pelo público é o de Dolores (Evan Rachel Wood). A personagem passa uma boa parte do tempo buscando aliados e reunindo forças para seguir com o que ela chama de "revolução", enquanto Maeve (Thandie Newton) busca por sua filha e por uma vida tranquila. A jornada das duas foi apontada diversa vezes como "filler", uma trama que serve apenas para encher roteiro vazio. Mas a verdade é que as pessoas carregam uma necessidade de ver reviravoltas e eventos surpreendentes o tempo inteiro, deixando o desenvolvimento dos protagonistas cada vez mais de lado.

Mesmo assim, Maeve e Dolores se tornam as duas peças mais fundamentais na história e as duas jornadas fazem um contraponto. Maeve representa o lado mais humano da série, enquanto Dolores é aquela que busca revolução não importa as consequências. As duas protagonistas e a forma como elas são escritas provam que a visão de Lisa Joy é fundamental na produção. Todas as suas ações são movidas pelo fato de que elas querem, pela primeira vez, tomar controle das suas vidas e experimentar a sensação de liberdade. Ou seja, tomar nas rédeas da sua própria narrativa.

Porque Nolan e Joy tomaram essa liberdade com o roteiro e apostaram por algo mais "lento" e gradual é que existiu o episódio 8, "Kiksuya", que pode muito bem ser considerada a obra-prima de "Westworld". Nele, a narrativa se distancia dos protagonistas e acompanha Akecheta, um anfitrião que vive em uma tribo indígena e é, sem via das dúvidas, o personagem mais humano da série inteira. O episódio pareceu uma espécie de curta, situado dentro do universo da obra e em pouco tempo, deu um novo significado a luta dos anfitriões pela liberdade.

No final, "Westworld" subverte o que todas as ficções científicas sobre inteligência artificial nos contam até agora. No cenário da série, são os humanos que precisam de compaixão e sensibilidade, enquanto os robôs vão além dos códigos e dão provas da humanidade dentro deles. E é por isso que a série continua sendo uma das melhores coisas da TV paga.



A segunda temporada série continua tão visceral, reflexiva e atraente quanto a primeira. Dessa vez, pudemos conhecer um pouco mais sobre outros parques – como o Shogun World –, mas ao mesmo tempo vimos lados de personagens como o William, o homem que ele era antes do parque, o que ele se tornou e as consequências disso na sua vida e na relação com sua filha.

Também vale a pena mencionar a incrível trilha sonora de Ramin Diwanji, que assim como no primeiro ano, criou releituras incríveis para clássicos que falam diretamente com a trama, como é o caso de "Heart-Shaped Box" do Nirvana.



Se tudo o que podemos tiramos de uma produção é a "reviravolta" - também conhecido nos EUA como plot twist - talvez ela não seja tão boa assim. Felizmente, esse não é o caso de "Westworld".