Elza Soares lança 'Deus é Mulher'

A cantora Elza Soares, 87, lançou nesta sexta-feira (18) o álbum "Deus é Mulher", já disponível nas plataformas de streaming. O trabalho amplia suas parcerias femininas e ainda fala sobre assuntos pertinentes para a sociedade em que vive. Quem assina a produção é Guilherme Kastrup.

O novo projeto segue o aclamado "A Mulher no Fim do Mundo", lançado em 2015.O resultado do disco "Deus é Mulher" pode ser conferido também no Sesc Vila Mariana, nos dias 31 de maio e 1/2/3 de junho. A venda online começa na próxima terça-feira (22) no site do Sesc , e na bilheteria no dia seguinte.