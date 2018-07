'Eletrogordo' estreia nova temporada

João Gordo mais uma vez recebe convidados ecléticos e especiais na terceira temporada de "Eletrogordo", que estreia nesta segunda-feira (2), à meia noite, no Canal Brasil. Com direção de André Barcinski, a atração completa a Faixa da Meia-Noite do canal.O cenário novamente é a oficina onde João passa os dias consertando liquidificadores, torradeiras, televisões de tubo, secadores de cabelo e vitrolas. De vez em quando, surge um cliente na loja e eles engatam um papo sobre televisão, música e cinema, suas grandes paixões.Na terceira temporada, o apresentador recebe convidados como Leandro Lehart, Arrigo Barnabé, Marcelo Tas, Cesar Maluco, Bruno Sutter, entre outros.