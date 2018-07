Elenco de 'Guardiões da Galáxia' apoia James Gunn em carta

ë

Bautista, Bradley Cooper, Vin Diesel, Sean Gunn, Pom Klementieff, Michael Rooker, and Karen Gillan

Gunn se desculpou pelos tweets e disse que aquelas palavras "falharam em ser provocativas".Algumas fontes próximas aos estúdios da Marvel dizem que existe a possibilidade do diretor ser recontratado pela Disney, principalmente porque não existe nenhuma conversa sobre quem irá dirigir o próximo filme da franquia. O roteiro do longa e a trilha sonora já estão prontos, e a produção vai começar em 2019.

"Para nossos fãs e amigos:

Nós apoiamos James Gunn totalmente. Ficamos chocados com sua demissão repentina na última semana e propositalmente esperamos esses dez dias para darmos uma resposta para podermos pensar, rezar, ouvir e discutir. Nesse tempo, fomos encorajados pelo incrível apoio de nossos fãs e membros da mídia que gostariam de ver James recolocado como o diretor do Volume 3. Ao mesmo tempo, fomos desencorajados pelas respostas que vieram daqueles que acreditam nas teorias da conspiração que o cercam.

Estar nos filmes de 'Guardiões da Galáxia' foi uma honra em cada uma de nossas vidas. Não podemos deixar esse momento passar sem expressar nosso amor, apoio e gratidão por James. Não estamos aqui para defender suas piadas de anos atrás, mas sim para compartilhar nossas experiências de muitos anos juntos no set de 'Guardiões da Galáxia' 1 e 2. A personalidade que ele mostrou ao lidar com a demissão é consistente com o homem que ele era todos os dias no set, e acreditamos que suas desculpas, de agora e de anos atrás, quando ele foi inicialmente confrontado com suas afirmações, sejam de coração. Um coração que todos nós conhecemos, confiamos e amamos. Ao nos escalar para lhe ajudar a contar essa história de baderneiros que encontram redenção, ele mudou nossas vidas para sempre. Acreditamos que o tema de redenção seja mais do que relevante agora.

Estamos ansiosos para trabalhar novamente com nosso amigo James no futuro. Sua história ainda não acabou - longe disso.

Há um processo em andamento no tribunal da opinião pública. James com certeza não será a última pessoa a ser colocada em julgamento. Dada a crescente divisão política neste país, é seguro dizer que exemplos como esse continuarão [existindo], ainda que esperemos que os americanos de diversos espectros políticos possam pegar mais leve no assassinato de personalidades públicas e parar de transformar a mentalidade de rebanho em uma arma.

É nossa esperança que o que aconteceu possa servir de exemplo para percebermos a grande responsabilidade que temos, conosco e com os outros, no uso de nossas palavras escritas que são gravadas nas pedras digitais; e que, como sociedade, possamos aprender com essa experiência e, no futuro, pensar duas vezes no que queremos expressar; e que também possamos utilizar essa habilidade para ajudar e curar em vez de machucarmos uns aos outros. Obrigado por ter tirado seu tempo para ler nossas palavras.

Os Guardiões da Galáxia."