EDP Live chega à fase final; vencedor toca em Portugal

Oito bandas disputam neste sábado (12), em São Paulo, a final do concurso EDP Live Bands Brasil’18. Cada uma mostra duas músicas no palco do Bourbon Street. A vencedora ganha direito a participar do Nós Alive, megafestival de música pop que acontece em Portugal, em julho.

As bandas finalistas são as paulistas Código de Conduta e Jamirulus; a maranhense Madame Lulu; Codinome Winchester e Dkukas, do Mato Grosso do Sul; Cabelera e Sound Bullet, do Rio de Janeiro; e a gaúcha Bibiana Petek. Cada uma terá ainda a chance de gravar um disco pela Sony.

A banda gaúcha Gelpi (foto), vencedora da edição de 2017, também se apresenta.