EDP contou com noite marcada por diversidade e identidade das bandas

Festival que aconteceu em São Paulo trouxe grupos de cinco Estados do Brasil, dos mais diversos estilos

Aconteceu na noite deste sábado (12) a 5ª edição do EDP Live Bands Brasil, no Bourbon Street Music Club, em São Paulo. O evento contou com uma seleção de oito bandas finalistas das mais de 1500 inscritas, que se apresentariam no palco com duas músicas autorais. A vencedora – os cariocas do Sound Bullet – além de assinar um contrato com a Sony e gravar um álbum, também participará do festival NOS Alive, sediado em Portugal, e que conta com grandes bandas em seu line up, como Pearl Jam e Arctic Monkeys.



A noite, que tinha tudo para ser inesquecível para todos, contou ainda com a presença do ator português Ricardo Pereira (38) - atualmente na novela "Deus Salve o Rei", da Rede Globo - que foi um dos jurados da noite. "É a terceira vez que participo do festival e estou muito feliz de estar aqui. Gosto muito de sentir a energia das bandas e ver toda essa ansiedade dos artistas nos bastidores. Isso me lembra muito do teatro", disse o ator ao Destak.



Enquanto os jurados decidiam seus votos, o público aproveitou o show da vencedora da edição do ano passado, Gelpi. Após 30 minutos da apresentação de rock e folk da banda nascida em Porto Alegre, os jurados subiram ao palco para anunciar a vitória do Sound Bullet. "É surreal. Ver a materialização de todo o nosso esforço ainda não parece algo palpável. Estamos muito felizes com a oportunidade de tocar num festival em Portugal, uma conquista deste porte é inacreditável", contou a banda ao Destak.



Além disso, todos se surpreenderam ao saber que, pela primeira vez no EDP, o festival teria uma menção honrosa, levando a segunda colocada, Bibiana Petek, para se apresentar também no NOS Alive.