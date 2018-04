'É Tudo Verdade volta enxuto, porém ‘não menos vigoroso’'

Em sua 23ª edição, o festival É Tudo Verdade acontece simultaneamente em São Paulo (de 12 a 22 de abril) e no Rio de Janeiro (a partir de sexta-feira), e apresenta ao público 55 filmes (32 nacionais e 23 estrangeiros), entre longas e curtas. Toda a programação tem entrada gratuita.

Na capital paulista, a mostra tinha abertura prevista para ontem à noite, em sessão para convidados, no Auditório Ibirapuera, com o filme "Adoniran – Meu Nome É João Rubinato", de Pedro Serrano. Ontem, a projeção de "Carvana", da diretora Lulu Corrêa, na Cinemateca do MAM, dá início à versão carioca do evento.

Sem o apoio da Petrobras e do BNDES, que se retiraram "de última hora", o festival ficou mais enxuto em relação ao ano passado – em 2017 foram 82 filmes –, mas, ao mesmo tempo, com a entrada do Sesc e do Itaú Cultural, o evento ganhou fôlego. "Ficou um pouco menor, mas não menos vigoroso", decretou o diretor do festival, Amir Labaki, em entrevista coletiva.

Disse ainda que a "safra de documentários, nesse ano, é excepcional, com filmes que tratam de temas sociais, políticos e religiosos tão em evidência no país."

Eduardo Saron, presidente do Itaú Cultural e apoiador do ETV, também presente na coletiva, reafirmou que o festival "tem um papel fundamental pelo seu entendimento das questões contemporâneas, que nos preocupam e nos tiram o sono". Acrescentou que "a temática do evento vem ao encontro da necessidade de um debate mais franco, explícito e reflexivo e por que não, mais empático sobre as questões que nos incomodam nesse mundo atual tão entristecido, frágil e radicalizado."

Saron foi adiante. "Ter um festival como esse, com esse número de filmes e de participantes, e com a possibilidade de impactar um público ainda maior, me parece algo essencial", concluiu.

Ao todo, 13 documentários brasileiros são apresentados na mostra. Sete deles estão participando da competição nacional.

A premiação acontece no dia 21 de abril, e pela primeira vez são exibidos, após o encerramento do festival (no dia 24), os vencedores da competição.

Outra novidade desse ano é uma mostra on-line de cinco trabalhos de documentaristas mulheres – Marília Rocha, Helena Solberg, Tatiana Toffoli, Andrea Pasquini e Maria Ribeiro – que marcaram a trajetória do É Tudo Verdade. O objetivo é dar destaque à contribuição feminina que tem marcado a história do festival e do cinema.





Alguns destaques da programação:



1: O PROCESSO

A necessidade de narrar os eventos que envolvem o impeachment da presidenta Dilma Rousseff, em 2016, está por trás de "O Processo", de Maria Augusta Ramos, um documentário observacional que acompanha as audiências do Senado até sua conclusão precipitada. Ao mesmo tempo em que o filme pode ser reconhecido como um registro crucial que foi o processo de impeachment, visto como farsa, deve-se dizer que as complexidades da política partidária brasileira indicam que o documentário terá dificuldade em atrair público amplo.





2: Ex-pajé

Segundo longa de Luiz Bolognesi, conta a história de Perpera, de 80 anos, pajé da comunidade Paiter Suruí em Rondônia, agora porteiro de uma igreja evangélica local à qual foi praticamente obrigado a se converter, acusado de manter "ligações com o diabo". Com o mínimo de intervenção possível, o diretor procura captar a realidade dessa comunidade indígena vítima do conflito cultural e também de um vazio cultural, situação que os coloca em risco de perderem sua identidade. O filme teve sua estreia mundial Festival de Berlim, na Alemanha, em 2017.