É hora de assistir ao novo clipe da Anitta

A nova música conta com letra em espanhol e ritmo dançante, diferente de 'Veneno', motivo de indecisão da cantora e dos fãs, que possui um tom mais sensual.

Nas primeiras horas de lançamento, "Medicina" alcançou o topo de vídeos mais visualizados no YouTube.

Após episódios de decisão na IGTV (Plataforma do Instagram), Anitta finalmente decidiu que seu novo single internacional será a música "Medicina", que foi divulgada nesta sexta-feira (20) em todas as plataformas digitais.O clipe teve imagens gravadas na Colômbia, mas também conta com registros em outros países. O conceito é celebrar a diversidade colorida no mundo.