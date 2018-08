Duo Anavitória inspira filme

Comédia romântica musical sobre relacionamentos modernos que tem Ana Caetano e Vitória Falcão, da dupla Anavitória, "Ana e Vitória" estreia nesta quinta (2), com músicas inéditas do duo. Depois da sessão de cada filme, acontece a exibição de um show único e acústico da dupla.A narrativa acompanha dois anos da história de Ana e Vitória, do momento em que se conhecem em uma festa e decidem cantar juntas à fama nacional. Crises, encantamentos e relacionamentos amorosos se desenrolam ao longo da trama. Apesar de se basear em fatos reais, as protagonistas têm suas personalidades mescladas com um toque de humor.