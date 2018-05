Dua Lipa fará shows no Brasil

Se o calendário de shows internacionais de novembro já chamava a atenção, agora ganha reforço que dá à agenda do mês mais holofotes. Dua Lipa vem ao Brasil exatamente nessa época. A cantora pop inglesa chega ao país após acertar participação em um festival no Chile. Ela complementa a viagem com shows aqui, em datas e locais que serão definidos nos próximos dias.É a segunda vez que Dua Lipa vem ao Brasil. Em novembro do ano passado, ela abriu shows do Coldplay em São Paulo e Porto Alegre, e ainda fez uma apresentação solo na capital paulista. Na ocasião, promovia seu primeiro e único disco, de 2017, que tem seu nome como título.Novembro já tem shows confirmados no Brasil das cantoras Demi Lovato (que seriam em abril, mas foram adiados), Jane Birkin (que seriam em maio, idem) e Lorde (que será headliner do Popload Festival, em São Paulo).