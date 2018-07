Drake quebra recordes no streaming com o novo álbum 'Scorpion'

O rapper canadense bateu os recordes de reprodução de música online com seu novo álbum "Scorpion", lançado na última sexta-feira (29). O anúncio foi feito pela Apple Music e Spotify, que registraram níveis de audiência sem precedentes no primeiro dia.

Drake tem uma longa relação com a Apple, que promoveu "Scorpion" intensamente. O álbum apareceu inexplicavelmente duas horas depois no Spotify.

"Scorpion" também estabeleceu um recorde no Spotify, que divulgou com força o álbum após o lançamento.

O site Spotifycharts, que monitora os números de reprodução on-line, informou que os usuários do Spotify ouviram as 25 canções do álbum mais de 132 milhões de vezes durante o primeiro dia.

Os números superaram o recorde anterior do álbum "Beerbongs and Bentleys" do rapper Post Malone, que registrou 79 milhões de reproduções no Spotify durante seu primeiro dia quando foi lançado em abril deste ano.