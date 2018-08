"In My Feelings" é uma das faixas de "Scorpion", quinto álbum de Drake lançado em junho deste ano. Confira abaixo o clipe, onde o próprio Drake aparece realizando a coreografia ao lado de amigos próximos e também de Shiggy:"In My Feelings" é uma das faixas de "Scorpion", quinto álbum de Drake lançado em junho deste ano.

O rapper Drake lançou nesta quinta-feira (2) o clipe de "In My Feelings", terceiro single de seu último álbum "Scorpion". A música já era bastante conhecida por conta de um vídeo onde o youtuber americano Shiggy faz sua própria versão da coreografia da música. Pouco depois, o "In My Feelings Challenge" (também conhecido como Kiki Challenge) tornou-se viral, e milhares de pessoas passaram a gravar vídeos saltando de um carro em movimento e fazendo a coreografia. Celebridades como Will Smith e DJ Khaled também realizaram o desafio.