Drake Bell volta ao país e mostra lado musical em SP

O ator americano Drake Bell, 32, continua apostando em sua carreira de cantor. Estrela do seriado "Drake and Josh" (Nickelodeon), ele aproveita sua nova visita ao Brasil para fazer um show em São Paulo, marcado para o dia 22 de agosto, na The House, casa que vai funcionar onde era o Hangar 110. Informações sobre a venda de ingressos devem ser anunciadas nos próximos dias.





Ele deve mostrar temas de "Honest", seu sétimo trabalho. Em abril deste ano, Drake Bell fez show em São Paulo para promover o mesmo álbum, que foi lançado em 2017.É bem possível que também entrem no repertório canções de seus outros discos, como "Telegraph" (2005), "It’s Only Time" (2006), "A Reminder" (2011) e "Ready Steady Go!" (2014).