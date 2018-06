'Doutor Estranho 2' é uma realidade

Presidente da Marvel Studios confirmou a sequência

Em uma entrevista ao Cinema Blend, o presidente do Marvel Studios, Kevin Feige, pareceu confirmar o segundo filme de "Doutor Estranho", comentando as possibilidades dos personagens no Universo Marvel.



Durante a fala, Feige comentou que em um futuro longa de "Doutor Estranho", lançado em 2016. "O Doutor Estranho, quando nós formos fazer um novo filme, o que vamos fazer, serão anos depois do primeiro longa."



O personagem foi uma pessoa importante da última grande aposta da Marvel, "Vingadores: Guerra Infinita", deste ano. O quarto filme dos Vingadores tem lançamento previsto para 2019.