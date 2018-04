Donald Glover será apresentador do Saturday Night Live

O ator e cantor Donald Glover irá apresentar o Saturday Night Live em maio e fazer uma performance das músicas do seu projeto Childish Gambino. O episódio do programa, que atualmente está na sua 43ª temporada, vai ao ar no dia 5 de maio.Donald ficou conhecido por seu papel na comédia "Community", mas ganhou reconhecido por ser criador, diretor, roteirista e protagonista da série "Atlanta", que é exibida no Brasil pela Fox Premium e nos Estados Unidos pela FX. O ator também está em grandes blockbusters como "Homem-Aranha: De Volta ao Lar", o live-action de "Rei Leão", e "Solo- Uma História Star Wars", onde vive Lando Calrissian.Já com seu projeto musical, Childish Gambino tem álbuns como "Awaken, My Love!" (2016) e "Because the Internet" (2013), sendo que seu maior sucesso é "Redbone".