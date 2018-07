Documentário sobre o padre que inspirou 'O Exorcista' estreia

Produção de William Friedkin está disponível na Netflix

Depois de dirigir "O Exorcista" (1973), um dos filmes de terror mais consadrados da história de cinema, e o único do gênero a ser indicado ao Oscar de melhor filme, William Friedkin foi até o Vaticano presenciar um exorcismo pessoalmente. Lá, conheceu o padre Gabriele Amorth, o mais respeitado da Itália. A experiência resultou no documentário "O Diabo e o Padre Amorth", também dirigido por Friedkin, que estreou em 2017 nos Estados Unidos, e chega agora à Netflix.



Gabriele Amorth é um professor, escritor e exorcista. Entre as diversas experiências sobrenaturais que ele já viveu, está o caso de uma mulher que, após mudanças comportamentais pertubadoras, procurou a ajuda do padre para tentar levar uma vida normal. Para curar a arquiteta Cristina, o padre precisou realizar nove sessões de exorcismo.



NETFLIX

Disponível a partir de 23 de julho