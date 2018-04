Documentário reflete sobre a arte de ser palhaço

Longa conta história da Cia. de Fernando Sampaio e Domingos Montagner (1962-2016)

Uma reflexão sobre a arte de ser palhaço move o documentário "Pagliacci", com direção de Chico Gomes, Julio Hey, Luiza Villaça, Pedro Moscalcoff e Luiz Villaça, que estreia nesta quinta-feira (26).



O longa aborda questões filosóficas e simbólicas sobre a necessidade do homem de rir de si mesmo. Acompanha Fernando Sampaio, fundador da companhia LaMínima, ao lado do ator Domingos Montagner e da mulher deste, Luciana Lima.



"Pagliacci" investiga a transformação de um homem tímido para a persona que assume nos palcos. Desde o falecimento de seu amigo Domingos Montagner, em 2016, Fernando montou uma versão circense da ópera homônima pela primeira vez sozinho. Assim sendo, o documentário acompanha a produção inteira do espetáculo, desde os primeiros ensaios até as semanas antes da estreia.



Amizade

Montagner e Fernando se conheceram em 1989, no Circo Escola Picadeiro, em São Paulo, e logo formaram uma dupla de palhaços. Juntos, ao lado de Luciana Lima, esposa de Montagner, eles criaram o LaMínima, em 1997, com o espetáculo "LaMínima Cia de Ballet".



Ao longo de 20 anos, a dupla foi aperfeiçoando e trabalhando com grandes nomes da arte circense e do humor, como Leris Colombaioni, Leo Bassi, Chacovachi, Fernando Neves e Neyde Veneziano. Em 2008, o duo ganhou o Prêmio Shell de Teatro SP de melhor ator com a peça "A Noite dos Palhaços Mudos", com direção de Álvaro Assad e roteiro de Laerte.



Domingos morreu em setembro de 2016, por afogamento, no rio São Francisco, no Sergipe. Na época, o ator gravava "Velho Chico", novela exibida pela Rede Globo.