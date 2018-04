Documentário premiado no Cine CPFL

O Cine CPFL apresenta sessão com o filme "Martírio", com a presença do diretor Vincent Carelli, na Mostra "Cinema e Reflexão".Vencedor do prêmio especial do júri e do público no Festival de Brasília em 2016, o documentário aborda as origens do genocídio às comunidades Guarani Kaiowá, retratando um conflito de forças desproporcionais.