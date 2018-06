Documentário explora a vida de Arthur Miller

"Arthur Miller: Escritor" estreia nesta segunda-feira (25), na HBO.

A produção original do canal apresenta um retrato íntimo e pessoal sobre o autor e dramaturgo americano, que morreu em 2005 e foi responsável por criações célebres como "

A Morte do Caixeiro Viajante", escrita em 1949.







O longa, dirigido por Rebecca Miller, filha do escritor, combina entrevistas realizadas ao longo de décadas com materiais inéditos, e é uma intensa homenagem da cineasta ao pai. A narrativa é cortada em seis partes, e separa a vida pessoal e profissional de Miller. Assim, é possível conhecer o homem por trás do sucesso, investigando sua infância, suas raízes como artista e os principais eventos do século 20 que moldaram sua vida.