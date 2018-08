Documentário destaca o lado humorista de Robin Williams

'Come Inside My Mind', da diretora Marina Zenovich, é exibido nesta segunda (6), na HBO

Um dos mais respeitáveis artistas que já reuniram as habilidades de ator e comediante ganha uma homenagem em forma de documentário, que estreia nesta segunda (6), às 22h, no canal pago HBO. "Robin Williams: Come Inside My Mind" apresenta sua vida de um modo íntimo e divertido, destacando o lado humorista da carreira do americano, o que faz o espectador se sentir parte da plateia de um de seus shows.



Percorrendo desde os anos 1970 até os meses antes de sua morte, o filme mostra detalhes da vida profissional e pessoal de Williams, fases importantes e delicadas da trajetória do comediante, como divórcios, inseguranças e vícios.



Boa parte narrado pelo próprio ator, o longa, dirigido pela americana Marina Zenovich (de "Polanski: Procurado e Desejado", 2008), garante total entrega e inclusão do espectador, uma vez que gera boas risadas e ao mesmo tempo expõe momentos difíceis de insegurança e fraqueza de Robin Williams, que morreu há quatro anos.



O filme, que tem quase duas horas de duração, consegue comover e fazer refletir com as milhares de imagens resgatadas do artista nos palcos, bastidores e em frente às câmeras. Vulnerável, Robin não deixava suas fraquezas transparecerem em entrevistas e em shows de humor e, com alguns depoimentos de amigos e familiares, percebemos que, por trás do simpático semblante, havia uma mente tumultuada de inseguranças e um homem talvez não tão fácil de se entender.



Há curiosidades de sua vida artística, como a forma como ele escolhia os personagens que interpretaria, e como se preparava para viver cada papel.



"Toda pessoa é movida por um profundo, profundo, profundo e profundo segredo", diz o ator, em certo trecho do documentário.



O título original (na tradução, "venha para dentro de minha mente") é inspirado em piada que o americano fez em um de seus shows de stand up, em que convidou a plateia para explorar seus pensamentos, fingindo abrir a própria cabeça como alguém abre uma porta. Suas apresentações e tiradas, muitas vezes improvisadas, têm a mesma capacidade de provocar o riso hoje como conseguiram em quem assistiu ao vivo.



Além disso, destaques de sua carreira cinematográfica são vistos de maneira intercalada com cenas de suas apresentações, e vídeos pessoais do ator exibem cenas inéditas de bastidores.



Há imagens de, entre outros longas, "Bom Dia, Vietnã", "Patch Adams" e "Gênio Indomável", que lhe garantiu o Oscar de melhor ator coadjuvante, em 1998.



Uma de suas participações mais marcantes no cinema, dublando o Gênio em "Aladdin", ganha espaço para expor seu jeito divertido e a facilidade de mudar a voz mesmo atrás de um microfone de dublagem da animação.



"Come Inside..." só deve frustrar quem é fã de "Sociedade dos Poetas Mortos" (de 1989), uma das produções mais importantes de sua carreira. Não há destaque para sua atuação neste filme, nem depoimentos de atores do elenco. Mas uma cena é inserida após a citação de sua morte, o que pode funcionar, por si só, como homenagem.



HBO

Segunda (6), 22h