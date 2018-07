Documentário de 'Freaks and Geeks' ganha teaser

A produção estreia amanhã nos Estados Unidos, no canal A&E

O canal A&E liberou, no seu twitter oficial, dois teasers do documentário sobre a série "Freaks and Geeks", que será exibido nesta segunda-feira (16) nos Estados Unidos.



A produção vai contar histórias sobre os bastidores do seriado, que teve apenas 18 episódios e uma temporada. Mesmo assim, a obra é considerada uma das melhores quando se trata de assuntos da adolescência.



Como se não bastasse, a série lançou diversos nomes que hoje são famosos em Hollywood: James Franco ("O Artista do Desastre"), Seth Rogen ("Os Vizinhos"), Linda Cardellini ("Bloodline") e Jason Segel ("How I Met Your Mother") são alguns deles.



A história, criada por Paul Feig e Judd Apatow, acompanhava Lindsay Weir (Cardellini) e seu irmão Sam Weir (John Francis Daley) que frequentam a escola no início dos anos 80 e pertenciam a grupos completamente diferentes, os nerds e os desajustados, ambos excluídos do lado "popular" da escola.



O documentário não tem data de estreia marcada no Brasil ainda.