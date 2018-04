Documentário conta história de Rogério Duarte

Artista baiano foi um dos principais mentores do movimento tropicalista

Em 2018 comemora-se os 50 anos do lançamento do disco-manifesto "Tropicália", marco do início do movimento homônimo que marcou a cultura brasileira. Para reafirmar a importância do tropicalismo, o documentário "Rogério Duarte, o Tropikaoslista", dirigido por José Walter Lima, estreia nesta quinta-feira (26), nos cinemas.



O longa conta a história do artista Rogério Duarte (1939-2016), designer gráfico, tipógrafo, músico e poeta que atuou no cerne do tropicalismo. Espécie de mentor intelectual do movimento, o baiano criou as capas dos principais discos do gênero, foi coautor de músicas com Gilberto Gil e Caetano Veloso, e autor dos cartazes dos filmes "Deus e o Diabo na Terra do Sol" (1964) e "Idade da Terra" (1980), ambos de Glauber Rocha, de quem era amigo.



O percurso artístico de Rogério Duarte envolve o período de gestação do Tropicalismo, na Bahia, entre os anos de 1950 e 1960; o engajamento na programação visual da UNE (União Nacional dos Estudantes); as agitações tropicalistas; e a brutalidade da tortura em 1968, no Rio de Janeiro, ao ser sequestrado com o irmão, Ronaldo, depois da missa de sétimo dia do estudante Edson Luís.





Eles ficaram presos por dez dias e o caso foi acompanhado pelos jornais do país. Livre, Rogério tomou novos rumos artísticos e espirituais: aproximou-se da cultura Hare Krishna, traduziu o Bhagavad Gita e mergulhou em experiências marginais, como o semanário "Flor do Mal", ao lado de Luiz Carlos Maciel.



O filme de José Walter Lima dimensiona as contribuições de Rogério Duarte à contracultura no Brasil, mas também oferece imagens de seu cotidiano no interior da Bahia, onde cuidava de uma fazenda desde os anos 1980. Pouco antes de morrer, declarou que gostaria de ser enterrado no lugar.



Seus companheiros tropicalistas Caetano Veloso e Gilberto Gil gravaram respectivamente para o documentário a canção "Gayana", de autoria do designer, e "Não Tenho Medo da Vida", de Gil, inspirada em uma conversa com o amigo.