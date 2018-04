Documentário acompanha carreira de Avicii

Relacionado DJ Avicii morre aos 28 anos

Sucesso no cinema no ano passado, o documentário "Avicii True Stories" aborda os bastidores da carreira do produtor e DJ. O diretor acompanhou Avicii em ação por cerca de cinco anos em vários países, acompanhando o trabalho e a vida privada do sueco.O documentário também traz depoimentos de outros DJs e músicos famosos, como David Guetta, Tiësto e Chris Martin, sobre o trabalho de Avicii.