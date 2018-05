'Doctor Who' será exibida pelo Crackle no Brasil

Chibnall substitui Steven Moffat, toma todas das decisões em relação ao seriado, e pretende deixar a obra mais "séria". No Brasil não é diferente. Antes exibida pelo canal SyFy, agora essa responsabilidade fica por conta da plataforma on-demand do Crackle.

décima primeira temporada. Esta nova etapa, com data de estreia por confirmar, contará com dez episódios de cinquenta minutos, começando com um episódio especial. Informações sobre as outras temporadas ou o especial de Natal "Twice Upon a Time" (exibido nos cinemas do Brasil) ainda não foram divulgadas.A plataforma é pouco conhecida pelos brasileiros, ainda. Na América Latina, o serviço funciona com assinatura on-deman e mostra conteúdo digital, incluindo séries originais, filmes e séries de televisão do extenso catálogo de títulos da Sony Pictures Television Networks e uma seleção de filmes de alguns títulos de Hollywood.