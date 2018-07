Estreia aconteceu durante o painel do seriado na Comic Con San Diego

A Comic Con San Diego começou nesta quinta-feira (19) e um dos painéis da feira foi destinado a 11º temporada de "Doctor Who", da BBC. Na ocasião, o primeiro trailer oficial da nova fase foi lançado. Nele, é possível ver os primeiros momentos da transformação do Doutor de Peter Capaldi para Jodie Whittaker, e também os três companheiros - que viajam junto a Doutora na TARDIS - interpretados por Bradley Walsh, Tosin Cole e Mandip Gill.



Durante o paínel da série, que tem Chris Chibnall, como seu novo showrunner, foi anunciado que a nova temporada terá 10 episódios, sendo o primeiro deles um especial de 2h. A data de estreia não foi anunciada, mas é muito possível que o seriado retorne no Natal.