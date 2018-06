'Do Jeito Que Elas Querem' retrata amizade entre mulheres

Jane Fonda, Mary Steenburgen, Diane Keaton e Candice Bergen vivem as protagonistas do filme

Jane Fonda tem feito um ótimo trabalho ao levar uma narrativa sobre mulheres mais maduras para o mundo na série "Grace e Frankie", da Netflix, algo pouco explorado em Hollywood. Mas a atriz de 80 anos mantém o mesmo foco nos cinemas, e também apresenta nas telas histórias sobre mulheres na terceira idade, como no filme "Do Jeito Que Elas Querem", que chega às salas brasileiras nesta quinta (14).



A história começa no clube de livros das protagonistas, onde elas ficam conhecendo a história de "Cinquenta Tons de Cinza" e, com ela, são incentivadas a voltarem a namorar e sair para encontros. É partir daí que Vivian (Fonda) tem a ideia de procurar uma peça de lingerie para o encontro de Sharon (a americana Mary Steenburgen, 65, vencedora do Oscar de melhor atriz coadjuvante por "Melvin e Howard", de 1980; e que recentemente participou da série "Orange is the New Black") com um homem aleatório.



Elenco de estrelas

"Do Jeito Que Elas Querem" tem mais estrelas de Hollywood nio elenco. Além de Fonda e Steenburgen, estão no filme Diane Keaton e Candice Bergen. Atores bem conhecidos, como Andy Garcia e Richard Dreyfuss, também participam.

Quem dirige é Bill Holderman, conhecido por roteiros de filmes como "Sem Proteção" (2012).