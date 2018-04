DJ Avicii morre aos 28 anos

O sueco ficou conhecido por sucessos como 'Hey Brother' e 'Wake Me Up'

O DJ Tim Bergling, conhecido por seu nome artístico Avicii, foi encontrado morto nesta sexta-feira (20) aos 28 anos. O comunicado veio de sua assessora Diana Baron. "É com profunda dor que falo sobre a morte de Avicii. Ele foi encontrado morto em Mascate, Omã. A família está devastada e pede que todos deem privacidade nesse momento difícil", diz.



A causa da morte ainda não foi divulgada. Em 2014, o músico cancelou todos seus compromissos profissionais para descansar na sua casa em Estocolmo, e tentar se recuperar das complicações relacionadas a cirurgias para remover o apêndice e a vesícula biliar, feitas no começo daquele mesmo ano. Já em 2016 anunciou que não faria mais apresentações ao vivo como DJ; em 2017 emitiu um comunicado dizendo que estava voltando aos estúdios.



Avicii ficou conhecido por musicas como "Wake Me Up" e "Hey Brother".