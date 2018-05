Divulgada a música oficial da Copa do Mundo

Federação Internacional de Futebol) divulgou nesta sexta-feira (25) a música oficial da Copa do Mundo da Rússia 2018, "Live it Up".

Era Istrefi, a música tem trechos em inglês e espanhol.

A canção é produzida pelo DJ Diplo e interpretada pelo cantor americano Nicky Jam, filho de mãe dominicana e pai porto-riquenho, suas músicas são cantadas na idioma espanhol."Live it Up" também conta com a participação do ator americano Will Smith e da cantora kosovar