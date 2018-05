'Disney On Ice' tem estreia adiada em São Paulo

O espetáculo chega agora em 1 de junho; ingressos adquiridos para as sessões canceladas poderão ser substituídos ou reembolsados

Devido ao bloqueio de rodovias e das greve de caminhoneiros, que dificultaram o trânsito e atrasaram o deslocamento dos equipamentos necessários para a montagem do espetáculo, a estreia do "Disney On Ice" foi adiada para 1 de junho.



Aqueles que compraram ingressos para as sessões dos dias 30/05 ou 31/05 podem adquirir ingressos para qualquer uma das demais sessões, conforme disponibilidade, ou ainda receber o reembolso dos valores pagos, a partir do dia 29/05, às 15h.



Uma nova sessão, com prioridade aos clientes que compraram ingressos para as sessões canceladas, está aberta no dia 04/06, às 19h30.



Já aqueles que adquiriam ingressos pela internet, terá estorno automático no cartão de crédito, com prioridade para a sessão aberta dia 04/06. Aos que adquiriram nos pontos de vendas físicos, basta ir a qualquer uma das bilheterias disponíveis (Teatro Opus – Shopping Villa-Lobos ou Teatro Bradesco São Paulo) para efetuar a troca de sessão ou estorno do valor.