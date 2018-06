Disney divulga trailer de 'Wifi Ralph' com todas as princesas

Filme chega às telonas no dia 3 de janeiro de 2019

A Disney divulgou nesta segunda-feira (4) o segundo trailer de "WiFi Ralph", continuação do longa de animação lançado em 2012, "Detona Ralph".



Desta vez, Ralph e Vanellope viajam para a world wide web com a missão de achar uma peça reserva para salvar o jogo Corrida Doce.



O trailer conta com várias surpresas, a maior delas é uma cena com todas as princesas da Disney num só ambiente.



"WiFi Ralph" estreia nos cinemas brasileiros no dia 3 de janeiro de 2019.