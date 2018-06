Disney divulga primeiro trailer de Dumbo

A Disney divulgou nesta quarta-feira (13) o primeiro trailer do remake em live action da clássica animação Dumbo, lançada em 1941, desta vez, dirigida por Tim Burton.O longa, que está previsto para estrear nos cinemas em março de 2019, conta com Colin Farrell e Eva Green no elenco.A adaptação da história está entre vários projetos dos estúdios, "Aladdin", "Mulan" e "O Rei Leão" também estão sendo recriados.