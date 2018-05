Disco do Racionais MC's entra na lista de obrigatórios da Unicamp

A Unicamp divulgou, nesta quarta-feira (23), a lista de leituras obrigatórias para o vestibular 2020. A lista inclui 12 obras de literatura brasileira e portuguesa e conta com três novidades.A primeira novidade é a inclusão do disco "Sobrevivendo no Inferno", do grupo Racionais MC's. O trabalho lançado em 1997 é um retrato fiel da vida na periferia, do racismo e da desigualdade social do Brasil. Além do álbum, "A Falência", de Júlia Lopes de e "A Cabra Vadia", de Nelson Rodrigues são outras novidades na lista de leituras obrigatórias da universidade.Veja a lista completa no site