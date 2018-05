Dionne Warwick volta ao Brasil em agosto

Cantora americana retorna ao país para shows em quatro cidades

Conhecida pela interpretação de canções como "Walk on By", "Say a Little Prayer" e "I'll Never Fall in Love Again", Dionne Warwick volta ao Brasil. Aos 77 anos, a cantora americana de pop romântico, que tem forte levada de soul e r&b em seu repertório, chega em agosto para quatro shows.



Dionne abre a série de apresentações no dia 18/8, no Rio, no Theatro Municipal. Depois, canta em Vitória (ES), no dia 21/8, no Shopping Vila Velha. Em São Paulo, o show acontece no dia 23/8, no Espaço das Américas. Ela encerra a nova passagem pelo Brasil com performance em Brasília, no dia 25/8, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães.



A pré-venda para os shows de Dionne Warwick no Rio e em São Paulo começa nesta quinta (24/5), no site www.clubeshows.com.br. A venda geral abre no dia 26/5. Os ingressos custam de R$ 90 a R$ 500.

Para os outros shows, ainda não há informações sobre vendas.